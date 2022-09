Teme di prendere una multa in centro e chiama la Polizia: "Mia moglie si è fatta male, potete portarla voi all'auto. Non so è zona Ztl"

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno sono stati avvicinati in Piazza della Repubblica da un passante che chiedeva aiuto dopo che la moglie, caduta poco prima, aveva difficoltà a ritornare nel luogo dove aveva parcheggiato la propria auto. Una richiesta un po' strana dato che poteva lasciare la moglie seduta in qualche bar e raggiungerla in auto. Ma il turista era talmente terrorizzato di prendere una multa, non conoscendo la Ztl della città, tanto da aver scartato questa ipotesi. Evidentemente l'infortunio della moglie non valeva prendere una verbale. Per fortuna gli agenti si sono armati di buova volontà e hanno portato la coppia alla sua auto e tanti saluti. La cattiva fama delle ztl dei centro storici umbri evidentemente si sta diffondendo a livello nazionale.