Dramma al Pronto Soccorso: inutili i tentativi di salvarlo

Dramma nel pomeriggio di martedì 5 aprile al Pronto Soccorso dell'ospedale di Foligno. "Un uomo di 59 anni, di nazionalità straniera ma residente da anni nelle Marche, si è tolto la vita nella sala di attesa della struttura ospedaliera", scrive la Usl Umbria 2.

L'uomo, prosegue la nota, "trasportato dal servizio 118 al "San Giovanni Battista" per un presunto problema neurologico in seguito ad un attacco epilettico, è stato sottoposto dai sanitari a Tac, elettroencefalogramma e visita neurologica. In attesa del referto, senza dare nel comportamento e nell'atteggiamento avvisaglie di alcun tipo, con un gesto inconsulto, repentino e imprevedibile, si è procurato una gravissima lesione. Immediato l'intervento dei sanitari, rianimatori e anestesisti, per salvargli la vita ma ogni tentativo è risultato vano".