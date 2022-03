Positiva al Covid, lascia la quarantena, e prende il treno come se nulla fosse: scoperta e denunciata

Esce dall'isolamento nonostante positiva, rintracciata in stazione e denunciata dalla Polizia Ferroviaria di Foligno. Gli agenti della Sezione Polizia Ferroviaria di Foligno, durante un servizio di vigilanza in stazione, hanno effettuato alcuni controlli ai viaggiatori in attesa dei convogli. Tra questi una donna che dagli accertamenti in banca dati è emerso che la stessa era stata posta in isolamento fiduciario in quanto positiva al Covid-19.

Alla richiesta di chiarimenti, la persona ha riferito di non aver ancora ricevuto la mail dell’esito del tampone e, stanca di attendere, era uscita di casa noncurante delle relative conseguenze e delle autorizzazioni delle autorità sanitarie. Ultimati i controlli, la donna è stata denunciata per la violazione prevista dalla normativa COVID-19.