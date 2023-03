Mesi da incubo per una donna: pedinata e molestata dall'ex. "E' a rischio la mia vita". Il pugno duro del Gip sullo stalker

Un crescendo di messaggi telefonici, pedinamenti e appostamenti ma anche di violenze fisiche e psicologiche. Una escalation che ha minato la sicurezza e la vita di una donna di Foligno da quando aveve deciso di chiudere una relazione con l'ex compagno di 42 anni che non si era voluto arrendere alla fine di questa unione. Mesi da incubo con l'ultimo episodio che ha fatto scattare i primi provvedimenti del Tribunale a carico dello stalker: alla fine del turno di lavoro alla donna era stato fisicamente impedito dall'ex di salire in auto. Per fortuna la minaccia - di urlare chiedendo aiuto se non l’avesse lasciata andare - ha permesso di evitare il peggio e di mettere in fuga lo stalker.

Una volta denunciato tutto alla Polizia, la Procura ha fatto immediata richiesta di applicazione di una misura cautelare di divieto di avvicinamento ed il G.I.P. presso il Tribunale di Spoleto ha emesso un’ordinanza cautelare che vieta all’indagato di avvicinarsi all’abitazione, al luogo di lavoro ed a tutti gli altri luoghi abitualmente frequentati dalla ex. Il G.I.P., inoltre, ha prescritto al 42enne di astenersi da qualsiasi forma di comunicazione con la donna. Se non rispetta i provvedimenti rischia il carcere o il braccialetto elettronico per controllarlo in tempo reale.