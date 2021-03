Foligno, l'amico fa entrare i poliziotti in casa: sul comò ci sono 50 grammi di marijuana, 38enne denunciato

Fa entrare i poliziotti in casa, ma dimentica 50 grammi di marijuana sul comò: 38enne di origini nigeriane denunciato per detenzione di sostanza stupefacente.

Tutto è partito dai controlli degli agenti del Commissariato di Foligno per un giro di spaccio vicino al parcheggio di un supermarket della città. Durante un appostamento i poliziotti hanno notato un giovane che rovistava a terra vicino a una siepe.

Il giovane, avvicinato dai poliziotti, non è riuscito a dare una spiegazione plausibile su cosa stesse facendo. E non è finita qui. Gli agenti gli hanno chieso i documenti. Il giovane ha risposto che li aveva lasciati a casa. Così i poliziotti lo hanno accompagnato al suo appartamento. Nell'abitazione hanno trovato altri quattro ragazzi. Uno dei quattro ha tentato di correre in camera da letto per nascondere i cinquanta grammi di 'erba' dimenticati sul comò. Fermato e denunciato detenzione di sostanza stupefacente.