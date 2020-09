Foligno e questione sicurezza, i sindacati di Polizia al sindaco: "Più telecamere e funzionanti. Nuovo Piano per l'illuminazione"

La questione sicurezza a Foligno è sempre di più una priorità per i cittadini e l'amministrazione comunale dopo gli accoltellamenti, le risse e i giri di spaccio che attanagliano il centro e non solo. Al dibattito hanno preso parte anche due sindacati di Polizia che fanno riferimento alla Cgil e Uil per ribadire quello che non va e ciò che si potrebbe fare per migliorare e favorire il lavoro delle forze dell'ordine in città.

"Vogliamo segnalare ora alcune criticità che rendono il nostro lavoro più difficoltoso e sicuramente meno incisivo e che invece potrebbero essere risolte in tempi brevi. Primo, il circuito di videosorveglianza comunale è fruibile esclusivamente dal Comando di Polizia Locale e basterebbe veramente poco per collegarlo sia con le sale Operative delle altre Forze dell’Ordine; secondo, scarsa manutenzione delle telecamere esistenti e mancanza di altre in luoghi strategici della città. E ancora: migliorare il decoro urbano e aumentare l’illuminazione pubblica non solo nel centro città, ma anche nelle zone più periferiche che spesso diventano veramente i luoghi dove la criminalità, seppur in maniera meno visibile, accresce il proprio giro di affari.

"Come SILP CGIL - hanno spiegato - siamo profondamente convinti che molte cose si possano fare per rendere la città più vivibile e siamo ancora disponibili a dare il nostro contributo. Crediamo che sia sbagliato aprire un posto di Polizia Locale ogni qual volta si verificano problemi in un particolare luogo (come ad esempio in P.zza Matteotti)".