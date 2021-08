Esce di casa e sparisce nel nulla, l'appello della famiglia per ritrovare Massimiliano

Esce di casa e scompare nel nulla. La famiglia lancia un appello su Facebook per ritrovarlo. "Mio fratello Massimiliano Contilli è scomparso martedì 10 alle ore 12 abbiamo denunciato la sua scomparsa ai carabinieri giovedì ma ad oggi nessuno l’ha visto. Siamo disperati perché non abbiamo avuto nessuna notizia", scrive la sorella Sara in un post sul gruppo 'Segnalazioni Foligno'.

Massimiliano, 43 anni, è scomparso da sette giorni e la famiglia ha denunciato tutto ai carabinieri.