Caos al bar, esplode la rissa tra due donne e un uomo

Botte da orbi al bar. È successo a Foligno, in pieno centro storico, e la polizia ha denunciato un uomo e due donne, tutti con precedenti, per rissa. Avviate anche le procedure per il Daspo Willy. L'uomo è stato denunciato anche per minaccia, danneggiamento e violenza privata. Secondo la ricostruzione della polizia ha minacciato i dipendenti del locale e ha distrutto arredi e suppellettili del bar.

Dagli accertamenti è emerso che una delle ragazze coinvolte era già stata raggiunta da un daspo urbano per un altro locale della città.