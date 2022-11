I furbetti dei rifiuti "sporcano" l'ambiente e la bellezza di Foligno: 200 casi scoperti, ecco cosa abbandonano in strada

Ben 200 irregolarità sul conferimento dei rifiuti sono state riscontrate, in un anno, nel comune di Foligno dopo un anno dall’attivazione del servizio di video-sorveglianza con l'ausilio di fototrappole. Un dato che dimostra un abbandono di rifiuti illecito ogni 2 giorni nei 15 siti monitorati a livello territoriale da novembre 2021 ad oggi. E’ ormai una battaglia continua quella portata avanti da Valle Umbra Servizi insieme al Comune di Foligno, che vede una collaborazione quotidiana sul campo per contrastare il fenomeno dell’abbandono incontrollato su strade e in prossimità delle aree di raccolta, come i punti di ubicazione dei cassonetti stradali e isole ecologiche.

Un grave problema che ricade negativamente in primis sull’ambiente in generale, ovviamente sul decoro urbano, facendo percepire la città come poco curata, sporca e non servita da una raccolta efficiente e puntuale e anche sulle entrate che derivano dal mancato pagamento della Tari.

Dalle foto-trappole si vedono persone che arrivano con i propri automezzi per scaricare grandi quantità di rifiuti o che passando in zone pedonali abbandonano i sacchi destinati alla raccolta porta a porta o quello che rimane dopo una serata fuori in centro, esempio per eccellenza le bottiglie di vetro. Le tipologie di rifiuti che si rintracciano, in quelle che si configurano come discariche abusive, sono le più variegate: non soltanto ingombranti o di natura pericolosa, ma anche rifiuti di tipo domestico, lasciati cioè da persone poco inclini a rispettare le regole della raccolta differenziata che usano spazi non idonei per conferire ciò che sarebbe destinato alla pap o alla raccolta stradale, negli appositi contenitori di prossimità.