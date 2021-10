"Aiutateci a ritrovarlo": il 43enne Enrico Pelagatti scomparso da casa 4 giorni, le ricerche in corso

Non si hanno ancora notizie di Enrico Pelagatti scomparso a Foligno nei giorni scorsi. Si sono perse le tracce da venerdì mattina. Le ricerche sono attive e riguardano la città e tutto il territorio circostante. La famiglia ha presentato regolare denuncia per scomparsa ai carabinieri di Foligno. Diversi appelli sono stati lanciati sui social con tanto di foto: Libero professionista, vive con i genitori, Enrico ha 43 anni, viaggia con una Fiat Punto di colore celeste. I genitori, la sorella e i nipoti chiedono aiuto a chiunque abbia informazioni. Diffuso anche un numero di telefono per i contatti: «Per qualsiasi informazione o se qualcuno lo avesse visto – si legge – potete scrivermi oppure chiamare al numero 3299836837».