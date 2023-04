Scaraventa un'anziana a terra per rubarle la borsa: arrestato rapinatore 22enne

Scaraventa a terra un'anziana per rubarle la borsa: 22enne arrestato per rapina e lesioni personali. La polizia di Foligno ha eseguito un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Spoleto di misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il 22enne, già noto alla polizia per reati contro il patrimonio, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, nonché per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, è stato identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza.

L'anziana aveva riportato una frattura guaribile in 40 giorni.