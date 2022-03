A volto coperto malmenarono e rapinarono una coppia di anziani, preso uno della banda

Se li ritrovarono davanti mentre stavano guardando la televisione sul divano dopo cena. Il volto incappucciato e le maniera sbrigative. Anche se i due anziani non si erano in alcuna maniera opposta, i banditi li avevano malmenati per costringerli a consegnare loro i soldi. Avevano insistito, colpendoli diverse volte prima di accontentarsi e andarsene con un portafoglio e i pochi soldi che c'erano dentro.

Marito e moglie, per quanto doloranti e sotto choc, erano riusciti a dare l'allarme ai figli e quindi ai carabinieri. Da quanto ricostruito dalle indagini, a entrare in azione un gruppo di tre persone, due si erano introdotte nell'abitazione, un terzo era rimasto fuori dalla casa a fare il palo. Uno dei presunti responsabili è stato individuato e su richiesta della Procura della Repubblica di Spoleto, raggiunto da un ordine di custodia cautelare emessa dal gip. Il presunto rapinatore si trova agli arresti domiciliari.