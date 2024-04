Entra nel ristorante con un cacciavite e pretende di avere l'incasso della giornata

La polizia di Foligno ha arrestato in flagranza per il reato di tentata rapina aggravata un 35enne, cittadino italiano, già noto per reati contro il patrimonio e contro la persona.

L’uomo, secondo la ricostruzione della polizia, è entrato in un ristorante del centro storico poco prima delle 23 ed ha minacciato con un cacciavite il titolare per farsi consegnare l’incasso. Il ristoratore gli si è scagliato contro e ha ingaggiato una colluttazione con il 35enne. Alcuni passanti hanno chiamato la polizia. All'arrivo degli agenti i due stavano ancora lottando. Una volta divisi i poliziotti hanno arrestato il 35enne e su disposizione del pm lo hanno rinchiuso nel carcere di Spoleto.