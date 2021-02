Foligno, trapianto di fegato: il bollettino medico della 21enne

"La giovane ragazza di Foligno è sveglia e respira spontaneamente". L'ospedale di Ancona diffonde un nuovo bollettino medico della ragazza di 21 anni di Foligno ricoverata a Torrette per una compromissione degli organi vitali, con una gravissima insufficienza epatica acuta. La giovane è stata operata per un trapianto di fegato in urgenza.

Come spiega il bollettino medico "il fegato trapiantato mostra una buona ripresa funzionale ma le condizioni generali permangono critiche per la grave compromissione generale al momento del trapianto".