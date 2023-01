Insegue e accoltella un uomo in piazza: identificato

Insegue e accoltella un uomo, identificato e denunciato. E' successo a Foligno, in piazza San Domenico, nella serata del 26 gennaio, dove un cittadino straniero è stato inseguito in strada e ferito all’avambraccio con un coltello, con lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

Due giorni dopo, grazie alle indagini e ai testimoni, i poliziotti hanno identificato l'aggressore. Si tratta di un uomo del Maghreb, già noto alla Polizia, che in base alla ricostruzione effettuata dagli investigatori, aveva aggredito la vittima per futili motivi. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Spoleto e dovrà rispondere del reato di lesioni personali aggravate.