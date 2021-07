Foligno, catturato lo spacciatore-ciclista: arrestato 35enne

Spacciatore-ciclista in manette. La polizia di Foligno ha arrestato un 35enne nigeriano - già noto alle Forze dell’Ordine per reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio e la persona - per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Alcuni residenti hanno notato movimenti sospetti del 35enne in bicicletta e hanno allertato la polizia. Gli agenti lo hanno pedinato e controllato, poi è scattata la trappola. L'uomo è stato bloccato mentre armeggiava con il sellino della bici. E sotto i poliziotti hanno trovato venti grammi di cocaina, già divisa in dosi. Arrestato e portato in Tribunale dove verrà giudicato per direttissima.