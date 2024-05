Malmena un uomo e picchia i poliziotti: arrestata

La polizia ha arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale una 33enne con precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. È successo a Foligno, in un appartamento del centro storico.

La donna, secondo la ricostruzione della polizia, ha litigato con un uomo e lo ha picchiato. All'arrivo degli agenti - chiamati dall'uomo - la 33enne ha iniziato a insultare i poliziotti, arrivando a prenderli a calci, nel tentativo di raggiungere la vittima e aggredirla.