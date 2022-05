Perde la pensione di invalidità e rende la vita impossibile ad una dipendente che aveva preso in carico la pratica: arrestato

E' stato arrestato un 55enne in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Spoleto. L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento e comunicazione con la persona offesa dal reato, è accusato di nuovo di stalking. Il 55enne, dopo aver perso la pensione di invalidità, si era convinto - sbagliando - che la revoca sia dipesa da un errore della dipendente che aveva preso in carico la pratica. Da qui una serie di telefonate moleste, appostamenti nei pressi del luogo di lavoro e vere e proprie minacce che avevano convinto le forze dell'ordine, a febbraio, a sottoporre il 55enne alla misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la persona offesa.

Ma l’indagato non si è fermato, continuando al contrario ad inviare messaggi minatori alla propria vittima. E per lui si sono aperte le porte del carcere di Perugia.