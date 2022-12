Soccorsi in azione a Pale nel pomeriggio di giovedì 8 dicembre. Alle 14 i vigili del fuoco di Foligno, il Sasu e il 118 sono intervenuti nella zona di Pale, alle pareti per l'arrampicata, per soccorrere una persona che avvertiva malore al torace. La persona è stata soccorsa stabilizzata, recuperata e consegnata alle cure del 118.