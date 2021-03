Foligno non si ferma contro il Covid: nuova postazione per i tamponi (lo stadio) e all'Enac per il vaccino

Ecco dove e come fare per effettuare il test Covid 19 e dove effettuare da questo mese la somministrazione del vaccino

Grazie al Comune e all'Esercito Italiano Foligno può contare da domani su una postazione unica e più adatta per l'effettuazione dei tamponi in modalità drive through presso lo stadio Blasone di Foligno. La nuova postazione dell'Azienda Usl Umbria 2 è nel parcheggio dello stadio riservato alla tifoseria ospite, sostituisce l'attuale punto ubicato nella sede della Croce Bianca. Attualmente, nella città di Foligno, sono i trecento tamponi rinofaringei al giorno. E' utile ricordare che l'accesso alla postazione non è diretto ma avviene su prenotazione dopo esser stati contattati telefonicamente dal personale preposto dell'Azienda Usl Umbria 2 che fornirà tutte le indicazioni utili per l'esecuzione del test.

Dopo l'affidamento della palazzina Enac anche nei fine settimana, da sabato 27 marzo i cittadini con prenotazione dovranno recarsi nel punto vaccinale unico di via Cagliari. Tutte le sedute vaccinali anticovid si trasferiscono quindi, sette giorni su sette, nella postazione unica dell'Azienda Usl Umbria 2 in prossimità dell'aeroporto dove i team vaccinali del distretto sociosanitario diretto dalla dottoressa Giuliana Fancelli, somministrano tra le 350 e le 400 dosi giornaliere.