Foligno, controlli in strada dei Carabinieri: patente ritirata e multe

Patente ritirata e segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti ma ha rischiato anche una denuncia per minacce e offese a pubblico ufficiale. Il protagonista è un folignate di 32 anni che era finito nel mirino dei carabinieri nel corso di un controllo su strada. Una volta fermato, i militari si sono resi conto delle sue condizioni precarie, per questo hanno prescritti esami tossicologici, ma il 32enne non solo si è rifiutato, è anche completamente andato in escandescenza minacciando i militari operanti. E' stato necessario trasferirlo in caserma per riportarlo alla calma ed evitare il peggio. Sempre i Carabinieri di Foligno nel corso dei controlli in città hanno elevato tre contravvenzioni: due per mancato uso della cintura di sicurezza e una per mancanza del libretto di circolazione.