Il ricordo di Antonio Carlo Ponti | In morte di Arnaldo Picuti umbro vero

Un amico da sempre, affratellati da comuni origini paesane e da interessi per la storia e per la cultura della piccola patria. Non è un caso se Arnaldo è stato il puntuto ispiratore dell’Accademia di Bevagna, e nel semestrale house organ “Grande Dizionario di Bevagna” ha curato la rubrica ‘Curiosità e spigolature’. Arnaldo, Bevagna 1934, era il fratello minore di Ariodante, noto avvocato e uomo politico di primo piano, ma al contrario si è occupato di politica soltanto andando a votare. Avvocato umanista, cultore di storie patrie, s’è detto, un gentiluomo d’altri tempi, lettore onnivoro ma lento pede, riflessivo e profondo il suo ultimo libro è stato di Niccolò Machiavelli, Relazione da Gualdo sulla scia di Cesare Borgia, con disegni di Luciano Manna.

Con Arnaldo, inguaribile coinnesseur, assemblammo nel 1999 Sui tartufi. Opusculum de tuberibus, divertente trattatello del più famoso falsario italiano, il medico Alfonso Ceccarelli (Bevagna, 1532), che inventava genealogie bislacche, fake news storiche e autori mai esistiti, tanto da essere all’alba di un giorno di aprile del 1583 decapitato in Castel Santangelo. Ci siamo divertiti, caro Arnaldo, orgogliosi di essere di Bevagna, perché importante è credere in ciò che si fa. Sono vicino alla tua indomita dolce Mirella, alle tue quattro figlie e ai nipoti. Riposa in pace.