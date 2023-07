Discute con i colleghi: estrae la pistola e li minaccia di morte

Si presenta sotto casa di due colleghi, estrae la pistola e li minaccia di morte. Poi spara un colpo in aria, fortunatamente a salve. È successo a Foligno, nella zona di Sant'Eraclio. I carabinieri hanno denunciato un 46enne, cittadino italiano, per minaccia aggravata e violenza privata. A chiamare la forze dell'ordine un residente che ha assistito alla scena e sentito il colpo.

Secondo la ricostruzione dei militari "l’uomo si è presentato davanti all’abitazione di due colleghi e dopo un’animata discussione per motivi di lavoro ha estratto una pistola e gliel’ha puntata addosso, minacciandoli di morte se non gli avessero raccontato la verità in merito ad alcune vicende accadute sul posto di lavoro che lo riguardavano". E ancora: "Dopo aver ottenuto dai due colleghi la rassicurazione che non avevano nulla da nascondere, con la pistola esplodeva un colpo in aria, e se ne andava via a bordo della propria auto".