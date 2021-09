"Torna con me o ti distruggo la casa": 48enne denunciato e obbligato a tenersi lontano dall'ex compagna

Divieto di avvicinamento alla convivente, con l’ulteriore divieto di mettersi in comunicazione con lei": lo ha deciso il Tribunale di Spoleto contro un 48enne di Foligno che nell'ultimo periodo ha molestato e minacciato ripetutamente l'ex compagna intenzionata a separarsi e ricominciare, con i figli, una nuova vita. La donna, a causa di questo clima assurda, è stato costretta a rivolgersi in più occasioni al Pronto Soccorso dove i medici hanno accertato e certificato "il grave stato d’ansia e di stress emotivo nel quale era caduta in conseguenza dei comportamenti messi in atto dal proprio convivente".

La situazione, come accertato dal Commissariato di Polizia, stava degenerando giorno dopo giorno: il 48enne aveva distrutto per rabbia alcuni mobili dell'abitazione e aveva preso a pugni il parabrezza dell’automobile della compagna.Infine era arrivato a minacciare di distruggere l'abitazione se non fosse ritornata insieme a lui. Comportamenti che sono fruttati al folignate, oltre che l'ordinanza restrittiva, anche la denuncia per il reato di maltrattamenti in famiglia. Se continuerà sulla strada delle minacce e della violenza, ora rischia anche di finire in carcere.