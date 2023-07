Litiga con una cliente e la minaccia con un machete. È successo a Foligno. I carabinieri hanno denunciato un 53enne, cittadino italiano e gestore di un locale, per minaccia aggravata e porto abusivo di armi. L'arma - con una lama lunga 45 centimetri e larga 5 - è stata sequestrata.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri e la testimonianza della donna l'uomo, dopo una discussione con la cliente all’interno del locale per futili motivi, è uscito con il machete in mano e ha iniziato a picchiettare con il manico in legno lo sportello dell'auto, minacciandola. Poi è rientrato. All'arrivo i carabinieri hanno trovato il machete sopra il bancone.