Morta in Giordania, l'ultimo saluto a Lucia

E' fissato per domani, giovedì 14 aprile, nella chiesa di San Paolo Apostolo, il funerale di Lucia Menghini, il medico anestesista 31enne, morta venerdì scorso in un incidente stradale in Giordania.

La giovane, in vacanza con due amiche, anche loro medico, ancora ricoverate all'ospedale di Amman in condizioni gravi ma stabili, secondo quanto ricostruito, sarebbe morta nel violento tamponamento subito dall'auto sulla quale viaggiava con le amiche. Lucia, seduta sul sedile posteriore, è deceduta sul colpo. Nella giornata di oggi è previsto il rientro della salma a Roma, per poi essere trasferita a Foligno dove familiari e amici la attendono.