Pugni e schiaffi alla madre costretta a fuggire di casa: arrestato 22enne

Minacce, maltrattamenti, violenze fisiche e denigrazioni: un incubo che per anni una mamma ha subito dal figlio di 22 anni che ora è stato portato in carcere a Spoleto. Nel corso dell'indagine sono emersi gravi episodi di violenza fisica: schiaffi e pugni al volto della donna, prese al collo accompagnate da minacce di morte e percosse in ogni parte del corpo. Tanta era divenuta la paura della donna nei confronti del figlio che, da settimane, aveva preferito lasciare l’abitazione di Foligno e trasferirsi in altro luogo a lui ignoto. Temeva per la sua vita. Il Gip del Tribunale di Spoleto ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere, al fine di contenere la pericolosità del 22enne.