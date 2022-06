Persone scomparse | "Ragazzi, aiutateci a trovare Lorenzo Bocchini": non si hanno notizie da ieri a pranzo

"Ragazzi, aiutateci a trovare Lorenzo Bocchini": l'appello porta la firma di alcuni amici e familiari di questo ragazzo di Foligno di cui si sono perse le tracce senza una spiegazione. Dal web al tam-tam in città in molti si stanno mobilitando per cercare di ritrovare o avere informazioni sulla presenza o il passaggio di Lorenzo. Da quanto si apprende, di lui non si hanno più notizie da ieri dopo pranzo. Si sarebbe allontanato con il suo fuoristrada nero opaco targato DY676GZ. Diramata anche la foto dal gruppo di persone impegnate nella ricerca. Chiunque lo avvisti o abbia notizie si può rivolgere direttamente alla Polizia o ai Carabinieri. Per le ricerche si è alzato in volo anche un elicottero dei Vigili del Fuoco - partito da Arezzo - che sta sorvolando le zone di montagna di Foligno.