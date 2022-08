La discussione degenera, serve l'intervento della polizia. E' successo a Foligno. Gli agenti sono intervenuti per sedare una lite tra fratello e sorella in una abitazione della città. A lanciare l'allarme è stata la figlia della donna, spaventata dallo zio.

Foligno, lo zio vive in casa ma non paga né spesa né bollette: la discussione per i soldi degenera