I passanti sentono le urla e chiamano la polizia: lei aggredisce un agente

La polizia di Foligno ha arrestato una 33enne per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato un uomo per resistenza a pubblico ufficiale.

È successo in una casa del centro storico. I passanti hanno sentito le urla e hanno chiamato la polizia. Nella casa la 33enne e un uomo "impegnati" in lite furibonda. All'arrivo degli agenti la situazione è degenerata. La 33enne - già nota alla Polizia per reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti – ha colpito con una ginocchiata uno dei poliziotti intervenuti. Arrestata.

L'uomo, invece, è stato denunciato.