Incidente lungo la Flaminia, all'altezza di Foligno, nel pomeriggio di domenica 28 agosto. Traffico in tilt e rallentamenti in entrambe le direzioni. Due i veicoli coinvolti nell'incidente, con quattro feriti soccorsi dal 118. Sul posto i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale Anas per la rimozione dei mezzi e la gestione della viabilità.