Schianto nella notte, soccorsi in azione

Incidente stradale a Foligno nella serata di sabato 22 aprile. Per cause ancora in fase di accertamento due auto si sono scontrate in via Trasimeno e una si è ribaltata.

Secondo quanto appreso una ragazza è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco di Foligno e trasportata dall'ambulanza del 118 all'ospedale di Foligno. Un altro ragazzo è riuscito a uscire dall'abitacolo dopo l'incidente: anche lui è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Foligno.