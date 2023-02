Tetto in fiamme, vigili del fuoco in azione per domare l'incendio. L'allarme è scattato nella tarda serata di domenica 12 febbraio a Foligno. Sul posto due squadre e cinque mezzi dei vigili del fuoco. Il rogo, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe partito dalla canna fumaria. Non si registrano feriti.