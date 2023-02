Razzia al supermercato, ladri bloccati dalla polizia

Razzia al supermercato, ladri bloccati prima della fuga e denunciati. È successo a Foligno. I due - un uomo e una donna, entrambi italiani e già noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale - sono stati fermati con 200 euro di merce. Il personale del supermercato si è accorto delle 'manovre' dei due e ha lanciato l'allarme.

La coppia è stata denunciata e sono state avviate le procedure per il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno. La refurtiva è stata restituita al direttore del supermercato.