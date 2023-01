Assalto alla concessionaria, ladri in fuga con un'auto da 43mila euro

Assalto nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio all’Automotive Luxury point di Foligno, in località Sant’Eraclio, dove i ladri hanno portato via un’auto del valore di circa 43 mila euro e danneggiato alcune altre poste all’interno della concessionaria. Indagano i carabinieri.

"I sistemi di sicurezza si sono attivati segnalando un primo tentato furto poco dopo la mezzanotte, in seguito al quale sono giunti sul posto gli uomini della vigilanza privata, constatando i danni alla struttura e alle auto e ripristinando il sistema - spiega una nota del concessionario - . Questo però non ha scoraggiato i malviventi, che sono tornati una seconda volta intorno alle 5 e hanno messo a segno il colpo, riuscendo questa volta a sfondare definitivamente il cancello d’ingresso e portare via l’auto. Sul posto sono stati rinvenuti anche altri due mezzi estranei alla concessionaria, risultati poi rubati e probabilmente usati dai ladri per i loro spostamenti".