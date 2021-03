Furti in serie nello stesso negozio, ladre denunciate

Furti in serie nello stesso negozio, per un bottino che ammonta a 1200 euro. I carabinieri di Foligno hanno identificato le due ladre. Si tratta di due donne di 57 e 22 anni, denunciate furto aggravato in concorso.

Le indagini sono partite il 4 marzo, quando il proprietario del negozio di ottica ha denunciato il furto di un paio di occhiali da 280 euro. Il giorno dopo i carabinieri hanno fermato le due donne all'uscita del negozio, trovandole con un paio di occhiali da 200 euro a cui era stato rimosso il dispositivo antitaccheggio. La perquisizione ha portato alla luce altre 3 paia di occhiali.

La refurtiva è stata restituita e le due donne denunciate.