Litiga con la moglie e la ferisce alla testa con un barattolo: denunciato. È successo a Foligno nella serata di giovedì 27 aprile. A lanciare l'allarme i vicini dopo che la donna era corsa da loro per chiedere aiuto. Sul posto sono accorsi i poliziotti e i soccorritori del 118. La donna, ferita alla testa, ha raccontato che il marito l’aveva colpita con un barattolo. L'uomo è stato denunciato per lesioni personali aggravate. La moglie è stata portata in ospedale.