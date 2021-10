Persone scomparse, lieto fine per il 43enne di Foligno, Enrico Pelagatti: è tornato a casa

Enrico Pelagatti, 43enne di Foligno, che si era allontanato da casa lo scorso 8 ottobre, è tornato dalla sua famiglia dopo che per diversi giorni non aveva dato notizie. La famiglia, non vedendolo tornare a casa il sabato mattino, ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri che hanno dato inizio alle ricerche. L'uomo è ricomparso a casa dei genitori nel tardo pomeriggio di ieri. Dunque finisce nel migliore dei modi una ricerca che avava mobilitato non solo le forze dell'ordine ma anche amici e volontari.