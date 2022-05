Foligno, ospita un'amica ma il soggiorno è un inferno: "Se non mi fai rientrare ti brucio la casa". Arrestata 50enne

Ha picchiato, minacciato di morte e di incendiargli l'abitazione: per questo motivo una 50enne, con molti precedenti penali, è stata rintracciata dalla Polizia di Foligno e subito dopo arrestata e portata al carcere di Capanne. Dall’attività investigativa, inoltre, è emerso come la donna, in due occasioni, non aveva esitato a recarsi sotto l’abitazione dell’uomo e a squarciargli le gomme dell’autovettura, sempre come forma di ritorsione nei suoi confronti. Motivo dello scontro: l'uomo aveva cacciato da casa la 50enne dopo un breve soggiorno a causa dei ripetuti scatti d’ira contro di lui. La donna pretendeva, sotto le minacce e le violenze, di ritornare sotto lo stesso tetto ma invece si è ritrovata in una cella a Capanne con le accuse di molestie e stalking.