Foligno: 'espulsa' dalla città per tre anni, beccata mentre si aggira in periferia

Ufficialmente 'espulsa' dalla città per tre anni. Beccata da un residente e denunciata dalla polizia per la violazione del foglio di via con divieto di ritorno per tre anni. E' successo a Foligno. Gli agenti del commissariato, allertati da un cittadino, hanno sorpreso la donna nella periferia della città e l'hanno bloccata.

Dagli accertamenti è emerso che la cittadina straniera, con dimora in un Comune limitrofo a Foligno, è gravata da marzo 2022 da un foglio di via obbligatorio con divieto di tornare a Foligno per tre anni.

I poliziotti hanno denunciato la cittadina albanese per la violazione del provvedimento.