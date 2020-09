"Mettevi le mascherine": autista del bus e carabinieri aggrediti. Denunce e domiciliari

Si sono rifiutati di indossare la mascherina sul bus di linea a Foligno, l'autista è stato costretto a chiamare le forze dell'ordine non solo per fa rispettare le norme anti-contagio ma anche per difendersi dalle minacce dei due facinorosi. Sono intervenut, a quel punto, i carabinieri che hanno dovuto fronteggiare uno dei due che non ha voluto neanche dare i documenti di riconoscimento. Protagonista negativo di questa storia un ragazzo di 32 anni che ha anche attaccato l'autista del bus e gli agenti. Dopo una breve colluttazione, al termine della quale i militari hanno riportato anche delle contusioni, il trentenne è stato bloccato e condotto in caserma. E' stato arrestato per le ipotesi di reato di violenza, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni, e messo agli arresti domiciliari. Entrambi i giovani sono stati sanzionati anche per violazione delle disposizioni anti Covid.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.