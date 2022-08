Foligno sicura, controlli in tutto il territorio. Accertamenti sulle strade e nei locali

Il bilancio è di 269 veicoli, 335 persone e 45 esercizi commerciali, 19 contravvenzioni al Codice della strada. E ancora, rilievi per quattro incidenti, un evaso denunciato.

È il bilancio dell’attività svolta dai carabinieri di Foligno su tutto il territorio per prevenire reati vari. A Spello, i carabinieri della stazione hanno accertato che un uomo, destinato ai domiciliari in una struttura cittadina, non era presente come, invece, previsto dalle prescrizioni. Per questo è stato denunciato per l’ipotesi di evasione.