Giro di vite su pregiudicati e sospettati a Foligno: arrestato 29enne e portato nel carcere di Spoleto

Giro di vite del Commissariato di Polizia di Foligno in città sul rispetto degli arresti domiciliari e su altre restrizioni a carico di persone indagate o condannate a pene alternative rispetto al carcere. Nella grande maggioranza dei casi non sono state rilevate irregolarità; ma nelle maglie dei controlli della Polizia è finito un 29enne – con precedenti per reati in materia di sostanze stupefacenti – che era sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali.Tra le principali prescrizioni che il giovane avrebbe dovuto rispettare vi era quella di rimanere presso la propria abitazione di Foligno in orario serale e notturno. Malgrado ciò, in un’occasione i poliziotti lo hanno sorpreso in strada assieme ad alcuni amici, mentre in altre non lo hanno trovato a casa, senza che l’uomo fosse in grado di giustificarsi validamente. Il Tribunale ha disposto l’immediata sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali ed il ripristino della detenzione carceraria. Il giovane è stato trasferito al carcere di Spoleto