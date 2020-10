Colfiorito, due cani da caccia precipitano per 40 metri: uno muore, l'altro salvato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Foligno sono intervenuti in zona Colfiorito nella serata di venerdì 9 ottobre per recuperare due cani da caccia caduti in una forra. I due animali hanno fatto un volo di circa quaranta metri. Uno dei due è morto, l'altro, invece, è stato tratto in salvo. L'animale non si è mai allontanto dal 'compagno' rimasto ucciso dal volo.

