Vede i carabinieri e scappa, ma non va lontano. Raggiunto e bloccato. In tasca un ovetto con dentro sei dosi di cocaina. È successo a Foligno, durante un controllo in via Firenze. Il ragazzo, in sella alla bici, ha tentato di fuggire a piedi, ma la corsa è durata poco. Il 21enne è stato denunciato.