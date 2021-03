Coronavirus, in 25 al circolo a guardare la partita: blitz di polizia e carabinieri, tutti multati

Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia. I 25 'tifosi' sono stati tutti multati per la violazione della normativa anti Covid. Sanzionati anche i gestori del circolo ricreativo

Tutti insieme a vedere la partita al circolo. Come riportato dai quotidiani locali è successo a Foligno. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia. I 25 'tifosi' sono stati tutti multati per la violazione della normativa anti Covid. Sanzionati anche i gestori del circolo ricreativo. Avviate le verifiche con la banca dati della Usl Umbria 2 per accertare eventuali violazioni della quarantena.