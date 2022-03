Per i vicoli del centro in bici con la cocaina in tasca: denunciato

Passeggiando in bicicletta, eccessivamente senza fretta. Almeno fino alla vista dei carabinieri in piazza Garibaldi. Carabinieri che ha cercato di evitare svoltando rapidamente in un vicolo laterale. Ma senza successo. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Foligno, impegnati in servizio di prevenzione e controllo del territorio, nel centro storico di Foligno, lo hanno raggiunto e trovato con della cocaina in tasca

In tasca, oltre a tre involucri con lo stupefacente, 800 euro di cui non ha saputo dare spiegazione. È stato denunciato.