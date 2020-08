Infortunio grave alle cascate del Menotre di Foligno: il Sasu salva escursionista

Infortunio alle cascate del Menotre, nel folignate, nel primo pomeriggio di oggi. L'allarme è scattato poco dopo le 15: immediato l'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) allertato per mettere in sicurezza un escursionista - S.M., 60enne marchigiano - e consegnarlo al personale medico. Sul posto si sono recate tre squadre del SASU provenienti da Perugia, Foligno e Terni, composte da tecnici, operatori e sanitari. Giunti sul posto, i sanitari del SASU hanno prestato le prime cure al paziente che è stato poi collocato sulla speciale barella portantina e, trovandosi in un luogo particolarmente impervio, è stato trasportato mediante tecniche alpinistiche dai tecnici ed operati del soccorso alpino e speleologico, fino alla vicina frazione di Belfiore, per poi consegnarlo all’autoambulanza. L'uomo non è in pericolo di vita.

