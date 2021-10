Foligno, l'incubo dei negozi del centro storico finisce dietro le sbarre: ladro rinchiuso in carcere

L'incubo dei negozi del centro storico finisce dietro le sbarre: ladro rinchiuso in carcere. Gli agenti del Commissariato di Foligno hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere - emessa dal Gip del Tribunale di Spoleto - nei confronti di un 50enne italiano, già pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e gravitante da anni a Foligno e nei centri limitrofi.

L'uomo è accusato di tre furti riusciti e tre furti tentati in diversi esercizi commerciali, nonché due episodi di ricettazione ed altrettanti di indebito utilizzo di carte di credito rubate. Tutti i colpi tranne uno sono stati messi a segno ad agosto nei negozi del centro di Foligno.

E non è finita qui. Il 50enne era anche un sorvegliato speciale. Una misura di prevenzione violata sistematicamente. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Spoleto.