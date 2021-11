Controlli a tappeto in città a Foligno: pioggia di multe, quattro incidenti e un latitante catturato

I Carabinieri della Compagnia di Foligno, nell’ultimo fine settimana e ponte del 1° novembre, hanno controllato 182 veicoli, 421 persone e 60 esercizi commerciali. Il bilancio è di: 25 contravvenzioni al Codice della Strada. Sono stati registrati quattro incidenti stradali fortunatamente senza gravi conseguenze causati dalle avverse condizioni meteo che hanno reso scivoloso il fondo stradale. Arrestato un cittadino nigeriano di 36 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. L’uomo è stato rintracciato a Foligno dove abitava l'ex convivente: dovrà scontare una condanna di 2 anni e 8 mesi per detenzione e spaccio di droga. L'uomo si trova ora in carcere a Spoleto.